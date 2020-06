Saiba o que vai abrir e fechar no feriado prolongado de Corpus Christi em Anápolis

Shoppings funcionarão em horário especial e serviços públicos terão ponto facultativo

Nesta quinta-feira (11) é celebrado o feriado de Corpus Christi e vários estabelecimentos e órgãos públicos de Anápolis não abrirão as portas.

Nos serviços públicos de urgência e emergência da Saúde e Social, o atendimento continuará normalmente.

Já o Disk 156 e Rápidos não terão expediente, pois a Administração Municipal declarou ponto facultativo e, por isso, as atividades só voltam na segunda-feira (15).

As unidades do Vapt-Vupt também ficarão fechadas pelos próximos quatro dias. Ao Portal 6, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) explicou que os locais passarão por higienização durante todo o feriado.

Os shoppings funcionarão em horários especiais e, exclusivamente nesta quinta (11), os ônibus rodarão com a tabela de domingo.

A reportagem também procurou o Sindicato do Comércio, que informou que a abertura das lojas do Centro será opcional por causa do Dia dos Namorados.

No entanto, os proprietários precisam cumprir com os deveres trabalhistas e com o decreto da Prefeitura de Anápolis para evitar a disseminação no coronavírus.

Quinta-feira (11)

Bancos – Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Vapt Vupt – Não funciona

Rápido – Todas as unidades fechadas

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 12h às 20h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h e praça de alimentação 12h às 20h

Carrefour (Posto e Hipermercado) – Aberto das 08h às 20h

Comércio – Abertura opcional para cada estabelecimento

Sexta-feira (12)

Bancos – Funcionamento em horário normal, conforme a Febraban

Vapt Vupt – Não funciona

Rápido – Todas as unidades fechadas

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Anashopping – Aberto das 12h às 20h

Brasil Park Shopping – Aberto das 12h às 20h

Sábado (13)

Bancos – Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Vapt Vupt – Não funciona

Rápido – Todas as unidades fechadas

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Anashopping – Aberto das 12h às 20h

Brasil Park Shopping – Aberto das 12h às 20h

Domingo (14)

Bancos – Serviço de caixa eletrônico funcionando, de acordo política de cada instituição

Rápido – Todas as unidades fechadas

Vapt Vupt – Todas as unidades fechadas

Disk Prefeitura 156 – Não funciona

Anashopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 12h às 20h

Brasil Park Shopping – Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação e cinema das 12h às 20h

