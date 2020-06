Tarado quis assediar mulher em Anápolis, mas foi pego por policial de folga

Ele deve responder por ato obsceno e, em 2002, já havia sido autuado pelo mesmo crime

Um homem de 38 anos foi levado na manhã desta sexta-feira (12) para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no Centro de Anápolis, após ser pego numa situação para lá de constrangedora.

A situação ocorreu no bairro Mirage, na região Norte de Anápolis, e foi presenciada por um policial militar que estava de folga.

Montado em uma moto com a placa tampada, o rapaz estava com a genitália à mostra, no intuito de se insinuar para uma mulher que passava pela rua.

O militar o deteve e pediu reforço da corporação, que rapidamente enviou mais viaturas ao local.

A reportagem do Portal 6 apurou que ele deve responder por ato obsceno e, em 2002, já havia sido autuado pelo mesmo crime.

Se condenado, a pena será de detenção de três meses a um ano, ou multa.

