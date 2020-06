O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) abriu 1.330 novas vagas para cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade a distância (EAD).

As inscrições devem ser realizadas até o próximo domingo (21), através do portal da instituição. Ao todo, há 21 opções de turmas disponíveis. A lista completa está no final desta matéria.

Os candidatos devem observar todos os requisitos exigidos para cada curso, como a idade e escolaridade, que estão disponíveis no edital.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 25 de junho e as aulas estão previstas para começarem no dia 30.

Veja todos os cursos disponíveis

Agente Cultural; Agente de Desenvolvimento Socioambiental; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agricultor Orgânico; Agente de Microcrédito; Assistente de Contabilidade; Auxiliar de Agropecuária; Auxiliar em Nutrição e Dietética; Assistente Administrativo; Bovinocultor de Corte; Contador de História; Editor de Maquetes Eletrônicas; Equideocultor; Operador de Computador; Programador de Sistemas; Programador Web; Produtor de Frutas; Hortaliças e Plantas Aromáticas; Produtor de Olerícolas; Piscicultor; Recepcionista; e Recreador.