Em live nesta segunda-feira (15), o governador Ronaldo Caiado (DEM) voltou a pedir o apoio das prefeituras para que diminuam as aglomerações e ajudem no combate à pandemia da Covid-19.

“[Porque] estamos nos esforçando ao máximo para podermos atender a todos os pacientes”, afirmou Caiado, que estava acompanhado do secretário da Administração, Bruno D’Abadi.

Bruno fez um apanhado do trabalho que desenvolve na pasta que dirige, pontuando que a situação que recebeu do governo anterior era “de terra arrasada, com total descontrole”.

Disse que buscou imprimir qualidade e eficiência na gestão, que antes não tinha e que vai, pouco a pouco, suprindo essas dificuldades.

Falou também dos bons resultados do teletrabalho que foi implantado no serviço público com o aparecimento da pandemia e das formas de como está sendo feito o controle da produção dos servidores.