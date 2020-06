A quarentena e todo o esforço para conter o avanço do novo coronavírus tem exigido bastante das famílias com filhos em idade escolar. Muitos pais estão divididos entre as funções de pais e professores, acumuladas devido as aulas remotas.

O impacto gerado por essa divisão de tarefas já pode ser sentido depois do primeiro período da quarentena e muitos pais têm sentido o cansaço e o esgotamento mental na pele.

A terapeuta familiar e especialista em educação infantil, Evelyn Stam, ressalta que acompanhar, ensinar e tomar a responsabilidade pelo ensino das crianças veio com um preço alto para muitas famílias.

“Aumentou-se a cobrança e agora existe menos espaço para o afeto e os momentos agradáveis em família. Isto é um preço muito alto a ser pago que tornou a convivência em casa durante a quarentena pesarosa para muitas famílias”, diz.

Evelyn Stam aponta que existem métodos para tornar a quarentena melhor para as famílias e isto pode passar pela cozinha.

“Felizmente existem maneiras de estimular a parte cognitiva do desenvolvimento dos nossos filhos enquanto dividimos momentos e criamos memórias positivas com eles e uma das nossas maiores aliadas nessa tarefa é a cozinha. Crianças pequenas podem aprender cores, formas e contagem simples com essa receita”, afirma.

“Crianças um pouco maiores podem trabalhar operações matemáticas simples e estudar o relógio. Crianças mais velhas podem usar essa receita para aprender peso, medidas, fração e a dobrar ou reduzir uma receita pela metade”, completa.

Receita caseira

A terapeuta ensina uma receita fácil de fazer que pode ser adaptada para crianças de várias idades. “Vamos começar com uma de biscoitos que podem ser modelados. Assim podemos trabalhar formas com as crianças pequenas também”.

Biscoitos amanteigados (rende 36 biscoitos)

Ingredientes:

1 xícara de manteiga com sal

1 xícara de açúcar granulado

2 colheres de sopa de baunilha

2 ovos grandes

2 1/2 a 2 3/4 xícara de farinha de trigo

3/4 de colher de chá de fermento

1/2 colher de chá de sal

Como fazer:

Primeiro separe os ingredientes e deixe todos preparados, em temperatura ambiente.

Em uma batedeira comum, misture a manteiga com o açúcar até formar um creme.

Adicione os dois ovos e a baunilha e bata novamente.

Adicione os ingredientes secos e volte a bater, mas agora em velocidade bem baixa.

Aumente a velocidade até obter uma massa lisa. Não se preocupe se a massa não estiver firme o suficiente. Ela endurece após descansar na geladeira.

Se a sua massa ficar pegajosa acrescente uma colher de farinha a mais por vez e teste novamente até obter uma massa lisa.

Separe a massa em duas partes iguais. Modele para formar dois discos de massa, envolva em papel filme e leve para descansar na geladeira por no mínimo duas horas (hora das crianças aprenderem a usar o relógio)

Após duas horas retire um disco de massa da geladeira.

Abra a massa com um rolo até a espessura de um dedo

Corte no formato desejado e leve para assar em uma forma forrada com papel manteiga em forno pré aquecido a 180 graus até que as bordas dos biscoitos comecem a ficar douradas (entre 8 e 12 minutos, a depender do seu forno).

Repita o processo com a outra metade da massa.