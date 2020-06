Nota do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr.Henrique Santillo (HUANA) enviada ao Portal 6 na tarde desta sexta-feira (19) – com três dias de atraso – confirmou que, desde o início da pandemia, sete colaboradores da unidade testaram positivo para Covid-19.

De acordo com o HUANA, os testes são realizados a cada 15 dias, porém, não foi especificado na nota se o método de testagem é através dos testes rápidos (que possuem alta taxa de erro) ou dos PCR.

O documento informou que, dos sete confirmados, apenas um ainda se encontra em isolamento domiciliar e que deve retornar às atividades nos próximos dias.

O hospital também ressaltou que esse número de contaminados representa menos de 1% do total de testados, mas não especificou o número de colaboradores que passaram pela avaliação – mesmo sendo uma das perguntas enviadas pela reportagem.

A nota garantiu que todos os protocolos de saúde e higienização estão sendo seguidos e destacou algumas ações tomadas pela unidade que contribuíram para a baixa taxa de contágio.

A criação de um comitê com reuniões diárias para combate à Covid-19, capacitação dos funcionários iniciada em janeiro deste ano, manutenção e distribuição dos EPI’s e adequação de estruturas e fluxos para combater o avanço do vírus foram algumas das medidas citadas no registro.