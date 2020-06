A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sexta-feira (19) um bitrem que transportava seis metros cúbicos de madeira ilegal, na BR-153, no município de Morrinhos.

De acordo com a corporação, o condutor, que estava com o filho adolescente, disse que as carretas estavam vazias pois havia feito uma entrega em Minas Gerais e estava a caminho de Anápolis.

Durante uma busca, no entanto, os policiais encontraram madeiras de Angelim Pedra e Cumaru, consideradas nobres.

O motorista afirmou que não tinha documentação fiscal e ambiental da carga e ainda rasgou uma guia florestal falsa de uma empresa do Pará, conhecida por envolvimento em extração ilegal de madeira e falsificação de documentação ambiental.

Agora, o homem deverá responder por crime ambiental e ainda poderá perder o bitrem, avaliado em cerca de R$ 500 mil. Já o caminhão está retido com toda a carga no pátio da PRF, à espera de fiscais do IBAMA.