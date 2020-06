Com a quarentena, muitas pessoas estão reclamando de ganho de peso devido ao maior consumo de alimentos, seja pela ansiedade provocada por este conturbado período, tanto por causa da restrição de deslocamentos e saídas de casa para conter a Covid-19.

No entanto, a alimentação inadequada continua sendo o principal motivo do ganho de peso, ainda mais agora neste período em que se aproximam as festas juninas e as guloseimas típicas da temporada.

Por isso, o atleta fitness WBFF e influenciador digital Italo Costa resolveu compartilhar a sua receita de canjica fit ao qual ele classifica como extremamente saborosa, nutritiva e para comer sem culpa e manter a boa forma na quarentena e resistir à tentação. Confira:

Canjica fit

>> Ingredientes

– 3 xícaras de milho-branco seco para canjica (500 g)

– 6 xícaras de leite desnatado

– 1 a 3 paus de canela

– 1 pedaço (5 cm) de casca de limão (opcional)

– 3 colheres (sopa) de adoçante em pó para forno e fogão

– 3 colheres (chá) de canela em pó

>> Preparo

Em uma tigela grande, deixe o milho de molho com bastante água durante uma noite. Escorra. Transfira para uma panela e complete com água suficiente para cobrir.

Cozinhe em fogo brando até ficar levemente amolecido e ter absorvido toda a água (cerca de 30 minutos). Adicione a metade do leite, a canela e a casca de limão, se for usar. Cozinhe em fogo brando até ferver e engrossar. Misture o restante do leite com o adoçante e despeje na panela.

Ferva por mais 5 minutos. Descarte a casca de limão. Sirva quente, polvilhado com canela em pó.