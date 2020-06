A Secretaria Municipal da Fazenda divulgou à imprensa nesta segunda-feira (22) uma nota afirmando que vai apurar se dois fiscais da Postura tentaram ganhar dinheiro em troca de deixar um estabelecimento comercial funcionar em Anápolis.

O caso foi tornado público após o proprietário de um famoso bar da Avenida Fernando Costa, na Vila Jaiara, denunciar que os suspeitos estiveram no local alegando que a abertura não estava liberada devido à pandemia do novo coronavírus.

Essa ordem seria flexibilizada apenas se uma quantia fosse paga extraoficialmente. Caso contrário, a ameaça era de que voltariam ao espaço com policiais para que fosse realizado o fechamento.

Antes de repassar o dinheiro aos fiscais, o dono do estabelecimento sustenta ter conversado com um advogado, marcado as notas com caneta e, em seguida, acionado a Polícia Militar.

O Portal 6 apurou que a guarnição chegou a encontrar os dois suspeitos, mas eles disseram que precisavam pegar as carteiras no carro da Postura e fugiram em seguida.

Os militares até tentaram, mas não conseguiram alcançá-los com a viatura.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como concussão — quando funcionários exigem tributos ou contribuições indevidas — e deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Veja na íntegra a nota da Secretaria Municipal da Fazenda

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que vai apurar as denúncias apresentadas, e caso sejam confirmadas, vai instaurar processo administrativo contra os servidores citados. O órgão reafirma ainda que atitudes como estas são inaceitáveis e devem mesmo ser denunciadas para que os eventuais responsáveis sejam punidos.