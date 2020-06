Polêmicas recentes envolvendo figuras conhecidas de Anápolis colocaram a cidade no topo das discussões no Twitter, rede social que a cada dia mais ganha força na chamada “cultura do cancelamento”.

Artistas, pessoas públicas, influencer’s e até mesmo perfis de marcas são observados de perto pelos internautas diariamente. Um mero vacilo, seja de ordem moral, ética ou até política, pode custar muito caro.

A fim de entender melhor como esse fenômeno acontece, o Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta quarta-feira (24) conversou com Thales Moura, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Ele explicou que o acontecimento é recente, típico dos tempos modernos que vivemos, onde o posicionamento de tudo e todos é constantemente exigido.

Na entrevista, Thales destacou que o “cancelamento” de pessoas conhecidas se dá por meio do boicote.

“Se você produz músicas, não ouço mais. Se produz filmes, não assisto mais. Se eu consumia algum produto seu, não consumo mais. E se eu admirava seu trabalho, agora eu te isolo ou até me torno um “hater” – alguém que odeia o trabalho”, pontuou.

O especialista em comunicação também comentou o porquê do fenômeno sempre começar no Twitter.

“Começa lá porque é muito rápido, é uma rede social muito ágil. Enquanto no Facebook as coisas demoram a chegar porque a linha do tempo não é mais cronológica, por exemplo.”

“No Twitter, os assuntos mais falados mudam a todo instante e o fenômeno do cancelamento exige isso – essa coisa da fofoca e da polêmica é muito ágil, e o Twitter é a rede social propícia para isso”, explicou.

Ouça no Spotify

Ouça no Anchor