“Se juntos já causam, imaginem juntos”. O meme adaptado se aplica ao caso a seguir.

Desde a manhã desta quinta-feira (25), dois amigos, de 18 e 22 anos, estão hospedados no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.

Eles foram detidos pela Força Tática Municipal no dia anterior em uma casa no Parque dos Pirineus, bairro da região Norte, por estarem comprando garrafas de vodka e whisky de marcas mais baratas para colocar o líquido em engradados vazios, com rótulos de marcas mais caras.

Segundo a Polícia Militar, o flagra foi motivado por denúncias anônimas.

Levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil, a dupla, que já tinha antecedentes criminais, foi autuada por falsificação de alimentos. Não coube fiança.