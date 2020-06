Um oficial da Ala 2 de Anápolis, de 50 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito no Km 104 da BR 060, no final da tarde desta quinta-feira (25).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguia no sentido Anápolis/Goiânia quando foi atingido por um caminhão.

O homem perdeu o controle da direção, capotou o carro, invadiu a pista contrária e colidiu com outro veículo de carga.

Ele foi socorrido e encaminhado às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Já o trânsito segue lento e está sendo monitorado pela PRF.

Trânsito na BR-060 fica lento após acidente com oficial da Ala 2 pic.twitter.com/mEa5WgEaT1 — Portal 6 (@portal6anapolis) June 25, 2020

A reportagem do Portal 6 está em contato com a unidade para saber sobre o quadro clínico do paciente.

Mais informações a qualquer momento.