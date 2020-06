Em comunicado enviado ao Portal 6 na tarde desta sexta-feira (26), o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro (PP), informou que ficou sabendo pela imprensa do ‘caso Dominguinhos’ e aguarda ser notificado pela Polícia Civil (PC) para encaminhar a ocorrência ao Conselho de Ética.

Vereador pelo PV, Domingos de Paula foi denunciado por uma jovem, de 21 anos, que alega ter sido abusada dentro do gabinete do parlamentar na última quarta-feira (24). Ela disse na Delegacia da Mulher que estava no local para tratar de uma doação de tijolos, mas foi surpreendida com o vereador, que queria estuprá-la.

Dominguinhos, como é conhecido, nega as acusações. O caso, já repercutido por grandes veículos de comunicação como o Mais Goiás, de Goiânia, o Metrópoles, de Brasília, e o Meio Norte, do Piauí, está sendo apurado pela delegada Marisleide Santos e foi colocado em sigilo para preservar a denunciante e não atrapalhar o andamento das investigações.

“Consideramos a seriedade do conteúdo da referida denúncia e, ao mesmo tempo, ressaltamos a necessidade da devida apuração dos fatos para que, a partir daí, sejam tomadas as providências que o assunto requer”, pontua a nota do presidente do Poder Legislativo anapolino.

