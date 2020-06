Por conta da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, a Enel está flexibilizando o pagamento das contas de energia dos clientes de Anápolis.

A estratégia adotada pela empresa foi a de oferecer a possibilidade de parcelar os débitos em até oito vezes e sem a cobrança de juros.

Para negociar as dívidas, basta acessar o aplicativo da Enel ou o Portal da Negociação – ferramenta disponível no próprio site da empresa, que permite que os usuários consigam simular diversas formas de pagamento e escolher a que melhor se adeque ao orçamento.

Como funciona

Aqueles que optarem pelo parcelamento terão as parcelas cobradas nas próprias faturas de energia e a entrada será a partir de 13% do valor total do débito, que poderá ser pago por boleto, disponibilizado assim que a solicitação do parcelamento for concluída.