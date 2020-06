A manhã deste sábado (27) começou com um acidente de trânsito em uma rotatória da Avenida Santos Sumont, nas proximidades da Santa Casa de Misericórdia, no bairro Jundiaí, região Central e nobre de Anápolis.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, titular da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a motorista de um carro estava bêbada e acabou colidindo na lateral de uma carreta.

O condutor do veículo de grande porte estava saindo para trabalhar quando tudo aconteceu.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas a mulher, que tem 31 anos, não precisou de encaminhamento para o hospital e foi presa.

Durante a madrugada, segundo Vanderic, a equipe da DICT também encontrou outras fortes cenas de violência no trânsito da cidade.

Ao todo, 42 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados na Operação Direção Consciente. Destes, cinco excederam o limite criminal e tiveram de ser detidos.

“Um deles prendemos na semana passada. Naquela ocasião ele pagou fiança de um salário e foi embora. Essa semana, por ser reincidente, teve multa de seis mil. Não conseguiu pagar e foi para o presídio” contou o delegado.

1 of 4 - +

Outro caso que chamou atenção foi de um condutor parado nas proximidades da Praça Badia Daher. Ele fugiu e, durante a perseguição, avançou com o veículo para cima dos policiais, dando um ‘cavalo de pau’ na calçada.

“Para conseguir fazer a abordagem a gente teve que atirar no pneu. Ele não conseguiu descer do carro nem ficar em pé. Confessou que tinha usado cocaína junto com álcool e estava fora de si. Não lembrou de nenhum número para avisar a família e foi para o presídio”, relatou Vanderic.