O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), informou em videoconferência realizada na manhã desta segunda-feira (29) com prefeitos, presidentes de poderes e deputados que vai acatar a recomendação de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) para adotar uma espécie de lockdown (confinamento) no estado.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, a medida começa nesta terça-feira (30) e valerá pelos próximos 14 dias com repetição intercalada até o mês de setembro.

Caiado reconheceu que os municípios têm autonomia garantida por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para gerir a crise sanitária, mas que “tudo o que for prerrogativa do governador estará fechado” durante esse período.

A expectativa é que o Governo de Goiás, por meio de coletiva de imprensa ou manifestação nas redes sociais, indique quais áreas econômicas e administrativas serão atingidas.

Mais informações a qualquer momento.