Roberto Naves está decidido a tomar decisões mais severas para combater a disseminação da Covid-19 em Anápolis.

O foco será impedir aglomerações e garantir o distanciamento social mínimo entre pessoas.

Na avaliação do prefeito, as pessoas (incluindo comerciantes e empresários) perderam o medo da doença.

Enquanto isso, a cidade já contabiliza 15 mortos e quase 800 casos confirmados.

Para desacelerar o avanço do novo coronavírus, o chefe do Executivo quer:

– estipular horário de funcionamento e revezamento do comércio no Centro da cidade;

– multar com aplicação no IPTU quem promover festas clandestinas ou em casa;

– fechar parques, praças e calçadões para corridas, caminhadas e demais atividades físicas;

– punir restaurantes e bares que não estão respeitando os protocolos.

Por pouco

Nesta segunda-feira (29), Roberto Naves deve efetivar o aumento de leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19.

A expectativa é que a cidade chegue a contar com 60 locais do tipo, que serão contratados de hospitais privados como o Ânima.

No final de semana, o prefeito chegou a se reunir com o comitê de gestão de crise para estudar a mudança de nível da matriz de risco em Anápolis.

Atualmente no “leve”, a cidade ficaria pelo menos uma semana no grau “moderado”, em que apenas atividades econômicas essenciais como supermercados e farmácias permaneceriam abertas.

O prefeito foi demovido da ideia quando informado que dois leitos de UTI haviam sido desocupados dentro da estrutura dos atuais 33.