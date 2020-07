Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) a Brainfarma realizou a doação de mil testes de detecção do novo coronavírus para ajudar a Prefeitura de Anápolis no combate à pandemia.

De acordo com a empresa, foram investidos R$ 290 mil para a compra dos testes PR-PCR, que podem identificam o vírus que provoca a Covid-19 logo no início dos sintomas, ou seja, no período em que ainda está agindo no organismo.

O objetivo seria alcançar diretamente os casos suspeitos que estão em isolamento domiciliar, juntamente com os contatos diretos que estejam apresentando sintomas da doença.

Além dos testes, a Brainfarma já doou, no início da pandemia, 20 ventiladores pulmonares para a cidade. Esse investimento foi de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

Colaboradores infectados

Devido aos casos confirmados de coronavírus entre os colaboradores, a Brainfarma adotou uma testagem em massa para identificar infectados e prevenir uma disseminação maior do vírus na industria.

Desde abril, a empresa afirma ter reforçado medidas de saúde, com a medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos, além do distanciamento entre pessoas e a intensificação nas atividades de limpeza e desinfecções na localidade.