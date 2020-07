O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis cumpriu, na tarde desta quarta-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra o homem, de 32 anos, apontado como responsável pelo assassinato de Éder Carlos da Silva, de 36 anos.

O crime ocorreu por volta das 15h40 do dia 15 de abril na Rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Anápolis, quando o autor, de jaqueta preta e moto vermelha, parou ao lado do carro da vítima, um Chevrolet Astra, e efetuou cerca de três disparos de arma de fogo.

Na ocasião, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para prestar socorro, mas pôde apenas constatar o óbito.

O GIH apurou que a motivação do crime foi ciúmes. É que o autor descobriu que a ex dele, de quem havia se separado há um ano, estava em um relacionamento com a vítima – que era do mesmo círculo de amigos de ambos.

O homem confessou o crime e foi encaminhado para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, e se encontra à disposição da Justiça.