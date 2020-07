Na última noite de funcionamento dos bares e restaurantes em Anápolis, que devem ser fechados temporariamente a partir desta sexta-feira (03), foram registradas aglomerações em diversos estabelecimentos.

No Twitter, repercute o vídeo de um grupo de pessoas reunidas em um bar da Vila Santa Maria de Nazareth que ironizam a situação.

“Aglomeração aqui pesada”, disse um dos que estavam no local. “O último final de semana”, emendou outro — aos risos.

Viral, as imagens publicadas nos status das redes sociais, foram capturadas por usuários e enviadas para o perfil Goianos Furando a Quarentena. Veja:

Bar do Anesio em Anápolis

Fazendo aglomeração e ainda rindo e debochando do ocorrido… o Corona podia pegar só quem fura e desrespeita a doença aí não me importaria com as vidas perdidas pic.twitter.com/XJNXlLF8PG

— GOIANOS FURANDO A QUARENTENA (@vigiaquarentena) July 3, 2020