O processo assemblear ocorreu normalmente de forma presencial entre os dias 3 e 17 de março, nas agências da Sicredi Celeiro Centro Oeste nas cidades de Itaberaí, Inhumas, Jundiaí e Xavier de Almeida, Aparecida do Taboado, Sonora, Paranaíba, Coxim, Cassilândia, Mineiros e Rio Verde de Mato Grosso. Já as demais agências (Paraíso das Águas, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, Costa Rica e São Gabriel do Oeste) tiveram as assembleias suspensas por conta da pandemia ocasionada pelo Covid-19, de forma a resguardar a saúde dos associados e colaboradores da instituição, bem como nas comunidades das respectivas agências.

E, para encerrar o processo assemblear, foi realizada no dia 30 de junho, em formato semipresencial, a Assembleia Geral Ordinária (AGO), realizada na modalidade digital (virtual), na Sede da cooperativa e transmitida aos delegados por videoconferência, sendo assegurada a participação, manifestação e voto dos delegados registrados na assembleia digital, mediante atuação remota por áudio, vídeo e chat de conversa, cuja gravação integral do ato está armazenada na cooperativa.

Este formato foi devido a recomendação do Ministério da Saúde e amparada em orientação do Banco Central do Brasil. O rito obedeceu a todos os requisitos de segurança para as lideranças convocadas poderem participar.

A Cooperativa encerrou o exercício com um resultado bruto de mais de 34 milhões de reais, representando um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, ficando mais de R$ 13,2 milhões de sobras à disposição da assembleia geral da cooperativa, para decisão dos associados, cujas propostas foram de destinar parte para a reserva legal, de forma a fortalecer o patrimônio da cooperativa, para maior e melhor atendimento aos associados e parte para a conta poupança e para a conta capital dos associados, proporcional à movimentação de cada sócio com os produtos e serviços da cooperativa no ano de 2019.

Ao finalizar a Assembleia, o presidente da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antonio Rohr, deixou uma mensagem muito positiva diante do cenário em que estamos vivendo. “A pandemia está servindo para nos reinventarmos tecnologicamente. Estou muito surpreso de participar de uma AGO em formato digital e também pela praticidade, transparência e organização do processo.

“