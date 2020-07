Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado (04), no Km 433,7 da BR-153, na altura do Jardim Progresso, em Anápolis.

Ao Portal 6, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista de um carro, modelo Ford Fiesta, perdeu o controle da direção e atropelou um casal que estava no acostamento.

Com o impacto da batida, o homem, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Já a mulher foi socorrida com ferimentos graves.

Viaturas da PRF ainda estão no local para apurar todos os detalhes do acidente e fazer o controle do trânsito.

Mais informações a qualquer momento.