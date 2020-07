Ser prefeito de Anápolis. Esse é o desejo de Márcio Corrêa, pré-candidato ao cargo pelo MDB.

Depois de uma carreira profissional e acadêmica completa na área odontológica – Márcio é mestre e doutor em implantologia – ele se filiou ao partido em 2018 e, desde então, não mediu esforços para construir sua imagem política.

Foi, inclusive, um dos primeiros a montar chapa completa para vereador neste ano.

De perfil moderado e tranquilo, o dentista foi o entrevistado do Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta segunda-feira (06).

Na entrevista, ele opinou a gestão da crise do novo coronavírus, contou um pouco sobre a organização do partido para a eleição deste ano e afirmou que o MDB ‘nunca foi da base do prefeito Roberto Naves’.

Ouça no Spotify

Ouça no Anchor

Ouça também no Google Podcast e Apple Podcast.