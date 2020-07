A atenção de policiais do 4º BPM durante um telefonema foi essencial para salvar a vida de uma mulher, de 35 anos, e da filha dela, de 10, no Bairro de Lourdes, na região Leste de Anápolis.

Na madrugada de domingo (05), ela ligou para o 190 para denunciar ter sido agredida pelo ex-marido, mas repentinamente disse que tudo estava resolvido. Percebendo uma tensão no ar, a equipe insistiu para vê-la.

No endereço, os agentes encontraram a vítima com vários machucados e descobriram que havia tentado recuar da ligação porque estava com medo de morrer.

Em relato à guarnição, a mulher contou que estava em casa quando o ex-marido, de 26 anos, apareceu com ameaças de morte e começou a agredi-la com chutes e socos.

A criança interviu, pedindo que o pai não fizesse nada. O agressor então teria atirado uma pedra na filha e a jogado no chão para tentar matá-la com uma faca. Não conseguiu deixar ferimentos porque a mãe teria conseguido afastá-lo de imediato e as duas fugiram.

Os policiais ainda encontraram na casa uma arma de fogo com munições intactas que pertenciam ao suspeito. Para detê-lo, precisaram pular o muro de uma outra residência, onde ele estava escondido com amigos.

Na Central de Flagrantes, o ex-marido da vítima foi autuado por posse ilegal de arma e lesão corporal dolosa.

A reportagem do Portal 6 tentou contato com a Polícia Civil para saber se ele foi encaminhado à cadeia pública da cidade ou se teve direito a fiança, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.