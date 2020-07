#PicPayDevolveMeuDinheiro é um dos assuntos no momento no Twitter. Lançada nesta terça-feira (07), a hashtag é impulsionada por reclamações de beneficiários do auxílio emergencial, que concede assistência à população de baixa renda nesta pandemia da Covid-19.

O benefício é pago por meio de parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200. Uma das formas de receber o valor é por meio do PicPay, que libera pagamento de contas, boletos ou até mesmo compras em diversas lojas parceiras do aplicativo.

No entanto, após efetivar a transferência da Caixa para o PicPay muitos usuários notaram que o auxílio emergencial simplesmente não caiu. Eles também se queixam que entraram em contato com o aplicativo e não receberam a resposta.

Confira algumas postagens

faz 4 dias que fiz a transferência pra minha conta e até agora nada do dinheiro cair#picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/ZIZvrjUqK7 — mar 📖: tog¹ (@rcksmilerz) July 7, 2020

Eu tô vendo muita gente na TAG falando que somos precipitados e escândalos, eu como sendo a responsável por subir a TAG vou explicar o que aconteceu: #picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/Ikuwy0vntw — Luciana• 🍉 (@exposaron) July 7, 2020

Gente eu tentei avisar#picpaydevolvemeudinheiro pic.twitter.com/IL1Cmdl2aC — ᴠ ᴀ ɴ ɪ ʟ ᴅ ᴏ ᴇ ᴅ ᴜ ᴀ ʀ ᴅ ᴏ (@eduardo_vanildo) July 7, 2020

Outro lado

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria de imprensa do PicPay e aguarda o posicionamento da empresa sobre a hashtag #PicPayDevolveMeuDinheiro no Twitter. A reportagem será atualizada assim que receber o retorno.