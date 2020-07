Policiais militares tiveram de se deslocar até o bairro Paraíso, na região Sudoeste de Anápolis, na noite desta terça-feira (07), para socorrer uma mulher que estaria sendo ameaçada pelo ex-marido.

Quando os policiais chegaram no endereço, encontraram a filha do casal, menor de idade, na frente da casa. Ela permitiu que entrassem porque a mãe estava discutindo com o pai no quarto.

A vítima, ao avistar a equipe, contou que possui uma medida protetiva que proíbe o ex de se aproximar, mas que ele teria chegado no local dizendo que iria destruir a vida dela e proferindo diversos xingamentos.

O homem negou que tenha feito qualquer ameaça e confessou que sabia da ordem de não chegar perto da vítima.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e está à disposição do Poder Judiciário para responder pelo descumprimento da medida.