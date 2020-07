A última quarta-feira (08) foi de solidariedade para os alunos e colaboradores da UniEVANGÉLICA, que entregaram as doações da Campanha do Agasalho, em sistema Drive-in, arrecadadas no último mês.

Ao todo, mais de 800 peças foram entregues à Prefeitura de Anápolis e distribuídas entre moradores carentes do Jardim Esperança, bairro do extremo Sul de Anápolis.

“Para nós é um grande motivo de felicidade poder ajudar a comunidade através de uma atividade que desenvolvemos na UniEVANGÉLICA. A Secretaria de Desenvolvimento Social já tem um cadastro das famílias que precisam e muitas serão acolhidas por essas doações”, afirmou Carlos Hassel Mendes, reitor da instituição.

Salomão de Oliveira, estudante do último período de Medicina, também participou de todo o processo de arrecadação e doação e tem um único sentimento: gratidão.

“Participei na campanha Drive-in como voluntário, desde o levantamento sócio demográfico do Jardim esperança e anexos, até a arrecadação dos agasalhos, cobertores e a entrega na comunidade. A importância do projeto vai além do aspecto humano social. É uma entrega de coração”, afirmou.

“Levamos até os mais necessitados roupas e cobertores para enfrentarem o frio e, em contrapartida, aquecemos a nossa vida e nossos propósitos em prol da vida dos nossos próximos. É um momento único, de enobrecimento humano e promoção do reino do bem, em meio a nossa comunidade anapolina”, acrescentou.

A Secretária de Desenvolvimento Social, Eerizania Lobo, também esteve na ação representando a Administração Municipal.

“A prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, agradece a UniEVANGÉLICA por mais essa iniciativa. Um drive-in do bem, que hoje contribui com tantas famílias anapolinas com mais de 800 peças. É a Prefeitura firmando a parceria por meio do Voluntários do Coração e a UniEVANGÉLICA que mais uma vez reafirma seu compromisso com a população anapolina”, disse.

Em tempo

As doações foram levadas até a Clínica da Família, uma unidade construída pela UniEVANGÉLICA no Jardim Esperança em parceria com a Igreja Betesda.

Através de um acordo com a Prefeitura Municipal, o espaço oferecerá atendimentos na área da saúde para a população.

“Esperamos muito em breve estar com nossos acadêmicos e professores atendendo essa região. É uma oportunidade de atender uma parcela da população que teria de se deslocar uma distância enorme pra alcançar uma unidade de saúde”, sustentou o reitor.