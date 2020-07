A madrugada deste sábado (11) foi de movimentação nas ruas de Anápolis e policiais da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) tiveram um grande trabalho para identificar motoristas bêbados.

Durante a operação Direção Consciente, os agentes flagraram 35 condutores dirigindo sob o efeito de álcool, que receberão multa como pena administrativa. Outros seis ultrapassam o limite criminal e foram presos.

“O movimento foi muito intenso e chama atenção que os teores do bafômetro estavam muito altos. A maior parte deu acima de 1,0 mg/l. Pessoal muito bêbado mesmo”, disse o delegado Manoel Vanderic, titular da DICT.

De acordo com Vanderic, dentre os abordados estavam até integrantes da festa de ‘funk proibidão’ para 300 pessoas, que teve de ser encerrada por policiais do 28º BPM e Companhia de Policiamento Especializado (CPE) e foi noticiada com exclusividade pelo Portal 6.

“A maioria alegou que vinha de festas da zona rural. As abordagens de uma parte dessas pessoas foi na entrada da cidade. O pessoal estava bem doido mesmo. Muita velocidade, bem descoordenado”, afirmou.