Ainda fora do ar para manutenção, a plataforma que contabiliza o avanço da pandemia do novo coronavírus em Anápolis não deverá trazer apenas um aumento do número de leitos de UTI.

É que três novas mortes provocadas em decorrência da Covid-19 foram registradas na cidade neste domingo (12).

No último boletim da Secretaria Municipal da Saúde (Semusa), outros quatro óbitos já haviam sido confirmados. No entanto, todos ocorreram no sábado (11).

Os detalhes dos mais recentes falecimentos, como idade, sexo e local de internação deverão ser divulgados nas próximas horas pela pasta.