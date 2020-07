Há um ano, todo o Brasil se emocionava com a história da pequena Emanuelly Fayad, que viralizou nas redes sociais após receber uma fatia de bolo de aniversário do pai, o pedreiro Antônio Carlos.

Para celebrar os seis anos da garotinha, completados nesta sexta-feira (17), e os 365 dias que um simples vídeo transformou a vida da família, a criança ganhou uma nova festa surpresa.

Desta vez, o tema foi da princesa Cinderela e, devido à pandemia do novo coronavírus, toda a celebração aconteceu em casa, apenas entre os pais, a irmã e os avós de Emanuelly.

“Está fazendo um ano que papai deu aquela fatia de bolo para você. Hoje a gente está te dando um bolo melhor, mas com o mesmo amor. Não importa o tamanho do bolo e sim o tamanho do amor que a gente tem por você. Tenho certeza que está crescendo uma menina linda, maravilhosa, que é o orgulho do papai e da mamãe”, disse Antônio Carlos para a filha, em live nas redes sociais.

Relembre

Em julho de 2019, um vídeo de pouco mais de 50 segundos registrando o gesto de Antônio Carlos ao chegar em casa do trabalho e presentear a filha ganhou a internet.

Hj é um dia muito especial para mim meu amor minha princesa papai te ama muito❤️ trabalhei o dia inteiro hj e não vim almoçar em casa como de costume cheguei agora a pouco com esse pedacinho de bolo q se tornou um imenso e grande bolo de amor o coração quase não aguenta te amo minha manu ❤️❤️ Posted by Larissa Antonio on Thursday, July 18, 2019

As imagens em pouco tempo alcançaram milhões de pessoas e a garotinha ganhou uma baita festa de cinco anos. A família, que mora no Sítio Recreio Vale das Laranjeiras, no extremo Sudoeste de Anápolis, também foi abençoada.

O pai ganhou uma bolsa integral para cursar Engenharia Civil e a mãe a oportunidade de iniciar o curso de Pedagogia. Já a irmãzinha, Emilly, também ganhou muitos presentes.

Emocionante, a gravação caseira tem mais de 14 milhões de visualizações somente no Facebook e, na época, também chamou atenção de vários famosos, como o Padre Fábio de Melo.