Um dos maiores ladrões de carga de Anápolis morreu na manhã deste domingo (19), após confronto com agentes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

O caso aconteceu por volta das 06h40 na GO-080, entre as cidades de São Francisco e Petrolina de Goiás. O homem, de 33 anos, estava no radar da corporação há algum tempo e era considerado um suspeito de alta periculosidade.

Os militares receberam uma denúncia de que um caminhão transportando drogas estaria vindo pela BR-153 e intensificaram o patrulhamento no local. Depois de localizado, o suspeito não respeitou a determinação de parada e fugiu tentando atingir as viaturas com o automóvel.

Em certo ponto, ele – juntamente com dois ajudantes – desceu do veículo e começou a atirar contra os agentes, dando início a uma troca de tiros. O suspeito foi atingido e encaminhado para o Hospital Municipal de Nerópolis, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os dois cúmplices que estavam com ele conseguiram escapar pela mata durante o confronto.

Com o homem foi apreendido: duas armas de fogo, um jammer (aparelho que bloqueia sinais de telefone), uma lata com vários miguelitos (espécie de pregos feitos para furar pneus de veículos), uma sirene, dois rádios comunicadores, uma cartela de nobésio e uma porção grande de cocaína.