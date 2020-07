Chefe do Executivo Municipal por quase três anos, João Gomes quer voltar a ser prefeito de Anápolis.

Atual presidente do PSDB anapolino, ele garante estar conversando com outros partidos – inclusive, cita alguns na entrevista – e diz ter apoio da legenda a nível estadual e da maior liderança tucana no estado, o ex-governador Marconi Perillo.

Montada às pressas, a chapa para vereador tem potencial, segundo João Gomes, de eleger até dois vereadores. Há alguns ex-parlamentares que querem retornar à Câmara Municipal na relação.

Questionado sobre como está vendo a pandemia na cidade e o que faria de diferente na gestão da crise sanitária, o ex-prefeito indicou que buscaria mais diálogo com os setores organizados da cidade.

Pelas respostas, também é possível perceber qual deve ser o mote da campanha de João Gomes na disputa.

