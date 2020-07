A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) divulgou, na tarde desta terça-feira (21), o perfil das cinco mais recentes mortes por Covid-19 em Anápolis.

De acordo com o boletim da pasta, das cinco vítimas, quatro eram do sexo masculino e uma do sexo feminino.

Quanto aos homens, um tinha 56 anos (falecido no dia 13 de julho), outro tinha 48 anos (falecido no dia 18 de julho), e os outros dois que faleceram hoje (21) tinham 37 e 63 anos.

A mulher tinha 52 anos e faleceu ontem (20). Todos os resultados positivos dos exames foram divulgados nesta terça-feira (21).

Eles estavam internados no Ânima Centro Hospitalar, Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) e no Hospital Municipal Jamel Cecílio (HMJC).

O boletim também informou 134 novos casos na cidade. Destes, 64 são mulheres (com idades entre 05 e 80 anos) e 70 são homens (de 04 meses a 76 anos).

Com a atualização, o município chegou a marca de 2.800 contaminados com a doença desde o início da pandemia, em março.