Considerada uma das melhores instituições de ensino superior de Goiás, a UniEVANGÉLICA está com inscrições abertas para o processo de transferência universitária e para portadores de diploma que desejam fazer uma nova graduação.

São vários cursos disponíveis, que podem ser conferidos diretamente no edital, já publicado no site da instituição (www.unievangelica.edu.br).

Além das opções presenciais, há também as graduações de Educação a Distância (EAD), uma opção eficaz para quem quer estudar sem sair de casa.

Interessados podem fazer as inscrições no próprio site da UniEVANGÉLICA até o dia 28 de agosto.

Como funciona

Para transferência, é necessário apresentar os seguintes documentos: declaração de matrícula; cópia do certificado de conclusão do ensino médio; histórico escolar atualizado com notas, forma de ingresso e participação ou dispensa do ENADE.

Já para quem deseja realizar o aproveitamento de curso superior como portador de diploma, os documentos são: cópia do certificado de conclusão do ensino médio; cópia do diploma de curso superior; e cópia do histórico escolar de curso superior.

Para este edital, não estão previstas vagas para beneficiários do programa de bolsas PROUNI. A divulgação do resultado ocorrerá após 10 dias da realização da inscrição.

A instituição também oferece isenção de matrícula aos portadores de diploma e estudantes que realizaram transferência, exceto para quem já estuda na UniEVANGÉLICA.