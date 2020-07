Aspirando crescer cada vez mais e formar novos profissionais no mercado imobiliário, a Exho Imóveis abre vagas para corretores de imóveis. Os interessados deverão enviar seu histórico profissional para o e-mail [email protected] e colocar no assunto “Corretor de Imóveis”.

A imobiliária oferece todo o treinamento e acompanhamento para a sua ascensão profissional, com plano de carreira sistematizado, parceria com grandes incorporadoras, excelente estrutura física, direcionamento ao CRECI e as melhores condições oferecidas do mercado.

É necessário ter acima de 18 anos, ensino médio completo e não é exigido ter experiência.

Fundada em 2011, na cidade de Anápolis pelo CEO Pedro Barbosa, a Exho Imóveis é formada por uma equipe de excelência, com gerenciamento de tráfego, diretores e gestores de vendas comerciais, corretores associados, gestão financeira e gestão de marketing.

Atualmente sendo líder em vendas, a imobiliária trabalha com todas as construtoras e incorporadoras da cidade de Anápolis, vendendo casas, apartamento e salas comerciais, e oferece 70% da comissão de vendas para seus corretores associados.

Os corretores contratados, são direcionados a uma equipe com um diretor de vendas, esse responsável por treinar, tirar todas as dúvidas, acompanhar e auxiliar todo o processo de desenvolvimento.

“Neste ano batemos todos os recordes em prêmios e comissões para as equipes de corretagem. Nossa meta é vender todos os dias, e graças a todos estamos conseguindo. Buscamos corretores de imóveis e estagiários que tenham dinamismo, força de vontade e queiram trabalhar no mercado imobiliário”, ressalta Pedro Barbosa.