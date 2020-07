Compartilhado à exaustão em diversos grupos de WhatsApp, sobretudo de professores da rede municipal de ensino em Anápolis, o atestado de óbito da professora Jeronice de Oliveira Amorim, de 61 anos, tem causado debates calorosos entre os docentes.

Ela estava hospitalizada na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, local destinado a receber pacientes positivados ou com suspeita de Covid-19.

Assinado pelo médico Luís Felipe Reis, “documento descreve que ela teve “parada cardíaca, choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio”.

O Portal 6 conversou com profissionais que atuam na equipe médica e eles garantem que pacientes com suspeita da doença não são separados dos que já estão positivados.

Nesta quinta-feira (23), até às 10h, o corpo estava sendo velado no salão da Anapax, no Centro.

A reportagem, a distância, confirmou que muitas pessoas estivem na funerária para se despedir da professora – colegas aposentadas, e já idosas, inclusive.

Risco existe

Ainda que algum exame anterior tivesse descartado a presença do novo coronavírus no organismo da professora, o fato dela ter ficado na UTI junto com outros pacientes seria suficiente para ela poder se contaminar? “O risco existe”, reconheceu um biomédico ouvido pelo Portal 6.

Dessa maneira, o atestado de óbito deveria alertar a suspeita de Covid-19? Foi a pergunta que fizemos ao chefe da UTI do Norma Pizzari.

“Olha, eu sugiro que você pergunte isso à Secretaria Municipal de Saúde [Semusa])”, devolveu o profissional.

A reportagem do Portal 6 seguiu o conselho, mas não obteve resposta a essa e nenhuma das outras perguntas que a reportagem apresenta a seguir.