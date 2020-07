A confirmação da morte da professora Jeronice de Oliveira Amorim, de 61 anos, nesta quarta-feira (22) causou comoção não somente na rede municipal de ensino, mas também nas redes sociais.

Ela estava hospitalizada no Centro de Internação Norma Pizzari, unidade reservada à pacientes com suspeita e em tratamento da Covid-19 – inclusive, com quadro de síndrome respiratória aguda grave.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) confirmou em nota o óbito da docente, que atuava na Diretoria de Educação da pasta, desde 2011.

No texto, a Semed lamentou o ocorrido e ressaltou que a servidora “sempre foi admirada por todos como exemplo de companheirismo, responsabilidade e profissionalismo”.

No entanto, à reportagem do Portal 6, a assessoria de imprensa da pasta não soube precisar se a profissional havia testado positivo para a doença.

Comoção

No Facebook, não foram poucos os que renderam homenagens à professora Jeronice. A maioria das publicações e comentários são de ex-alunos, pais e colegas de trabalho.