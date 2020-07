É hora de pensar na homenagem que vai traduzir todo o amor e gratidão neste Dia dos Pais. O gesto pode também levar um pouco do abraço e da saudade, nesses tempos de distanciamento social, ou revelar o quanto a super convivência está tornando os dias mais ricos e cheios de aprendizado.

Esteja ele perto ou longe, O Boticário tem o melhor presente pro paizão.

A marca preparou opções que vão agradar todos os estilos e tipos de pais. Além dos itens exclusivos, os kits com os clássicos conhecidos – e queridos – pelos brasileiros permanecem no portfólio.

Cada um deles vai ajudar a representar a alegria dos momentos juntos, únicos e verdadeiros que acontecem nas particularidades de uma relação de pais e filhos. E, é claro, presentear e reconhecer outros homens que são importantes em sua vida como avós, tios, sogros, padrinhos, entre outros.

Todas as embalagens dos kits são feitas em material reciclado e com garrafas PET retiradas do meio ambiente.

Com valores entre R$ 39,90 e R$ 264,90, os presentes podem ser adquiridos sem sair de casa e com toda segurança em quatro diferentes canais: no site www.boticario.com.br, no app disponível para versões Android e iOs, por meio de um revendedor ou ainda pelo WhatsApp, no número (41) 8771-4909 – número real e seguro – ou na plataforma do dispositivo.

Confira as regras de atendimento e consulte a disponibilidade na sua cidade ou região no site da marca. As compras acima de R$ 100 realizadas pelo site ou app podem ser parceladas em até 10 vezes e, acima de R$129,90, o frete é grátis.

Amor pelo futuro

Comprar um kit de Dia dos Pais do Boticário é mais do que demonstrar amor ao papai. É também uma forma de contribuir com o futuro de jovens em situação de risco e vulnerabilidade.

Como em todas a datas comemorativas desde o Dia das Mães de 2019, a ação Compre e Doe do Dia dos Pais tem um propósito social.

Em Namorados e Mães deste ano, as famílias das cooperativas do Programa Boti Recicla foram assistidas com vale-alimentação e equipamentos de proteção para evitar a contaminação pelo coronavírus.

Desta vez, a marca, por meio do Instituto Grupo Boticário, está lançando o projeto Jovens em Transformação, em parceria com a ONG Recriando Raízes. O projeto vai atender quase 5 mil jovens de 16 a 29 anos, com cursos de capacitação em diferentes áreas, como saúde, beleza e tecnologia.

“Acreditamos que só o amor pode transformar tudo isso que estamos vivendo. Por isso, estamos criando um projeto de preparação de jovens de comunidades para o mercado de trabalho, oferecendo cursos gratuitos em diversos segmentos e transformado o futuro deles”, comenta Gustavo Fruges, diretor de comunicação do Boticário.

Serviço

​

Kit Malbec Trio De Sabonetes

02 unidades de Malbec Sabonete Hidratante em Barra, 90g cada

01 unidade de Malbec Sabonete Esfoliante em Barra, 90g

Preço: R$39,90

​

Kit Men

01 Men Only Desodorante Colônia, 100ml

01 Men Shower Gel 3 em 1, 75g

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Amadeirada Ambarada

Preço: R$96,90

​

Kit Uomini

01 Uomini Desodorante Colônia, 100ml

01 Uomini Desodorante

Antitranspirante Aerossol, 75g

01 Uomini 2 em 1 Creme para Barbear e Pós Barba, 100g

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Fougère Aromática

Preço: R$164,90

​Kit Zaad

01 Zaad Eau de Parfum, 95ml

01 Zaad Espuma Hidratante para Barbear, 47g

01 Zaad Balm Hidratante Pós Barba, 40g

01 Caixa Presente com frase “Fazer parte do seu mundo é redescobrir o meu” e tag PARA/DE

Família Olfativa: Amadeirada Fresca

Preço: R$239,90

​

Kit Portinari

01 Portinari Desodorante Colônia, 100ml

01 Portinari Espuma para Barbear, 190g

01 Portinari Balm Pós Barba, 110g

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Chypre Ambarada

Preço: R$184,90

Kit Arbo

01 Arbo Desodorante Colônia, 100ml

01 Arbo Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g

01 Arbo Loção Hidratante Desodorante Corporal, 110ml

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Fougère Fresca

Preço: R$139,90

Kit The Blend

01 The Blend Eau de Parfum, 100ml

01 The Blend Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g ​

01 The Blend Sabonete Shower Gel 2 em 1 Cabelo e Corpo, 250g ​

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Amadeirada Especiada

Preço: R$264,90

Kit Malbec

01 Malbec Desodorante Colônia, 100ml

01 Malbec Desodorante Antitranspirante Aerossol, 75g

01 Malbec Club Sabonete Líquido, 250ml

01 Malbec Club Loção Hidratante Corporal, 250ml

01 Caixa Presente

Família Olfativa: Amadeirada

Preço: R$ 209,90

​

Kit Quasar

01 Quasar Desodorante Colônia, 100ml

01 Quasar Antitranspirante Aerosol, 75g

01 Quasar Loção Hidratante FPS 15, 200ml

01 Caixa Presente

Preço: R$134,90

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados.

Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais.

Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis.