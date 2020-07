Uma policial militar de 38 anos precisou procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis, nesta quinta-feira (23), para denunciar ter sido agredida pelo ex-marido, na Vila Nossa Senhora D’abadia.

A mulher contou que está separada do homem, de 29 anos, há cerca de um mês. Após o término, se mudou para Goiânia, mas como trabalha em Anápolis, decidiu ir até o antigo apartamento com o filho.

Ela disse ainda que tudo estava tranquilo e, após o almoço, acabou dormindo. Teria acordado com o ex, que também é policial, atirando o celular no rosto dela, causando um corte na boca.

Transtornado, ele teria mexido no aparelho escondido e começado a xingar a mulher, acusando de estar saindo com um outro homem.

O ex-companheiro também teria jogado outros objetos, provocando lesões nos braços da antiga companheira, e ameaçado atear fogo nas coisas dela que ainda estavam na casa.

A policial, que alega ter ficado casada por cerca de um ano e meio, solicitou medidas protetivas para que o homem não se aproxime mais dela.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, injúria e ameaça e deverá ser investigado pela DEAM.