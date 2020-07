Durante um patrulhamento na Rua Engenheiro Portela, no Centro de Anápolis, nesta sexta-feira (24), uma equipe da Polícia Militar recebeu um pedido de ajuda de uma jovem, de 18 anos, e da sogra dela, de 54.

As duas contaram ter sido vítimas de um golpe, depois que uma mulher apareceu ao lado delas querendo devolver um cheque de R$ 25 mil que teria encontrado em uma faixa de pedestres.

Um homem e uma outra mulher, que estavam juntos nas proximidades, chegaram em seguida desesperados, alegando estarem procurando aquela folha de cheque. Em agradecimento, queriam presentear as três, pois seriam donos de uma relojoaria.

Chegando no suposto estabelecimento, o casal disse que ninguém poderia entrar com bolsas e a cúmplice deles entrou na frente, deixando os pertences dela com as vítimas.

Ela voltou em instantes com uma pulseira e se ofereceu para cuidar também das bolsas da jovem e da sogra.

As duas entraram no espaço e perceberam que não existia nada lá. Ao retornarem, todos já haviam desaparecido.

A jovem afirmou que possuía R$ 100, já a sogra carregava os R$ 600 que tinha acabado de sacar do bolsa família.

Elas foram orientadas a registrar o caso na delegacia como estelionato, já que o local onde tudo ocorreu tem câmeras de segurança.