Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, esteve em Anápolis durante este sábado (25) como parte da programação da 65º edição do Caixa Mais Brasil.

A agenda envolveu paradas em diversos estabelecimentos da cidade, onde o executivo acompanhou e participou de várias ações do banco.

A primeira delas aconteceu nas agências Araguaia, localizada na Avenida Minas Gerais, Anapolina, na Avenida Pedro Ludovico, e na Lotérica Camisa 10, na Avenida São Francisco, onde ele acompanhou a população em pagamentos emergenciais e nos atendimentos regulares.

O próximo compromisso foi uma visita ao Expresso São José e Adubos Araguaia, localizados na Avenida Brasil Norte e Sul, respectivamente. Embora tenha divulgado a ida dele nesses dois locais, a Caixa não explicou o porquê dessas sudas ações.

O presidente também acompanhou o pagamento do Auxílio e do Saque Emergencial do FGTS nas agências Centro-Oeste, na Avenida Brasil Norte e Anápolis, na Avenida Brasil Sul, além da Lotérica Tio Patinhas, alocada na Rua Xavier de Almeida.

Por fim, Pedro Guimarães e equipe foram para a Fazenda Sítio Esperança, onde participaram da assinatura de um contrato de crédito agrícola.