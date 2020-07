Em pleno funcionamento em Anápolis desde 2014, a Therapies 4 Kids é uma tradicional filial americana de reabilitação neurológica especializada em crianças.

Os atendimentos são voltados para as crianças típicas, que são aquelas que necessitam de tratamentos tradicionais, como fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, neuro psicopedagogia, dentre outras.

Já as crianças atípicas, portadores de síndrome de Down, Espectro Autista, dentre outras síndromes e disgnósticos, que necessitam de terapias mais específicas para se desenvolverem e se tornarem independentes.

O método PediaSuit, por exemplo, é um dos protocolos carro-chefe da clínica, que foi importado dos EUA e tem trazido resultados satisfatórios para os pacientes.

Através do método, já foram registrados casos de sucesso em Anápolis e outros em São Paulo, que foram até veiculados em diversos programas de TV, como Fantástico, Encontro com Fátima Bernardes e É de casa.

A Therapies 4 Kids garante um atendimento diferenciado e se preocupa em oferecer tudo aquilo que as crianças precisam. As terapias também possuem preços especiais, para você leitor do Portal 6.

Com estrutura ampla e segura, o espaço ainda oferece atendimentos personalizados e profissionais pós-graduados nas melhores instituições para atender os casos mais simples até os mais complexos.

A clínica fica na Rua José Neto Paranhos, nº 110 quadra 30, Lote 30 no bairro Jundiaí. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone (62) 3978-0058 ou pelo WhatsApp (62) 9 8602-6410.

Coronavírus

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Therapies 4 Kids adotou várias medidas de proteção para evitar que pacientes sejam contaminados.

Para os atendimentos todos devem fazer uso de máscaras e outros equipamentos de proteção. Já as atividades multidisciplinares ocorrem em salas individuais para que não hajam aglomerações.

Vejam as terapias e especialidades oferecidas pela Therapies 4 Kids

Fisioterapia;

Terapia Ocupacional;

Fonoaudiologia;

Musicoterapia;

Psicomotricidade;

Neuropsicopedagogia;

PediaSuit Protocol / Básico e Avançado;

Método Neuroevolutivo do Conceito Bobath;

Integração Sensorial;

Treino Locomotor de Marcha;

Método Therapy Taping;

Estimulação Visual;

Motricidade Orofacial;

Método das Boquinhas;

PECS (Picture Exchange Communication System);

ABA (Applied Behavior Analysis);

Psicologia Clínica (Análise do Comportamento Aplicada);

Avaliação de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade (CIF)