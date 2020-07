Um adolescente, de 14 anos, detido nesta quarta-feira (29), em Anápolis, foi o protagonista de uma ação digna de filme.

Ainda na terça-feira (28), o rapaz pegou celulares, relógios e diversos outros produtos de uma loja de departamentos, localizada em um shopping da Avenida Universitária, e os escondeu dentro de uma mochila.

Mas foi só depois disso que o plano tomou medidas ainda mais impressionantes. Isso porque o adolescente se escondeu em um dos vestiários do estabelecimento e ficou lá até o fechamento da loja.

A ideia era passar a noite toda lá e sair normalmente quando o local fosse aberto. A primeira parte foi bem sucedida, mas ele não conseguiu enganar os funcionários que chegaram no primeiro turno para abrir o local.

Ao perceberem a falta dos objetos e que o alarme não havia sido disparado, os trabalhadores decidiram chamar a Polícia Militar (PM).

Depois de realizarem uma busca pela loja, os militares encontraram o rapaz ainda escondido com as mercadorias furtadas.

À guarnição, ele informou ser do município de Orizona, no interior de Goiás, e que tinha vindo até Anápolis por meio de uma carona do primo.

Encaminhado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), o menor apreendido responderá por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.