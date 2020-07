A Prefeitura de Anápolis divulgou, nesta quarta-feira (29), a liberação da aplicação de vacinas de rotina na cidade.

A ação tem por objetivo garantir a atualização e manutenção correta do cartão de vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), todo o calendário com as vacinas obrigatórias será ofertado.

No total, foram disponibilizadas 14 unidades de saúde, localizadas em diversas regiões da cidade, para a realização do procedimento preventivo.

As salas de vacinação funcionarão de segunda a sexta em dois turnos: um das 8h às 11h e outro das 13h às 17h.

Cada uma delas estará agindo de acordo com os protocolos de saúde, a fim de evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

Confira, a seguir, a lista completa de todas as localidades disponíveis para se vacinar:

Ilion Fleury no Bairro Jundiaí (Osego);

Parque dos Pireneus;

Jardim Arco Verde;

Residencial Arco-Íris;

Bairro Calixtolândia;

Vivian Parque;

Jardim Suíço;

Conjunto Filostro Machado;

Bairro JK;

Bairro Santo Antônio: Setor Industrial Munir Calixto;

Bairro São Carlos;

Bairro São Lourenço;

Bairro das Bandeiras.