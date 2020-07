Identificado como Frederico Campelo de Jesus, o jovem de 29 anos que foi alvo de um ataque, no Jardim Promissão, bairro do extremo Norte de Anápolis, morreu na noite desta terça-feira (28).

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), local onde ele estava internado.

O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira (27) quando um morador da região acordou com a vítima gritando na porta da casa dele, dizendo que havia sido esfaqueado.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou no endereço, encontrou Frederico com várias queimaduras pelo corpo.

Ainda consciente, o rapaz conseguiu contar aos agentes que três homens surgiram em um carro preto e atearam fogo nele. No entanto, não soube precisar quem era e nem a motivação.

O Corpo de Bombeiros teve de ir ao local e socorreu Frederico com ferimentos no rosto e no crânio, além das queimaduras. Apesar dos esforços das equipes médicas, o quadro era grave e ele não resistiu.

Na delegacia, o pai do jovem contou que o filho fazia uso de drogas e morava na rua.

O caso, registrado como agressão, lesão corporal dolosa e homicídio qualificado, será investigado pela Polícia Civil.