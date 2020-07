Liberados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os cortes de energia elétrica por falta de pagamento serão retomados a partir de 1º de agosto.

A suspensão em decorrência da pandemia da Covid-19 estava em vigor desde 24 de março, período em que estados e municípios do país adotaram fortes medidas de isolamento social.

Nelson Assumpção, diretor de Mercado da Enel em Goiás, informou que os cortes por falta de pagamento não afetarão os consumidores de baixa renda beneficiários da Tarifa Social.

“Para eles, mesmo não conseguindo arcar com as faturas, o fornecimento está mantido pelo menos até dezembro”, explicou o executivo, ressaltando que essa é uma determinação da agência reguladora.

Ao Portal 6, Assumpção esclareceu que a Enel não realiza cortes nem às sextas-feiras nem aos finais de semana e que todos os inadimplentes estão sendo previamente comunicados pela companhia.

A Enel, segundo o executivo, conta com um programa de renegociação e parcelamento, que inclui condições facilitadas para os consumidores que não conseguiram arcar com as faturas nos últimos meses.

“Esse serviço está disponível online a qualquer hora do dia no site e também nos aplicativos Android e iOS“, pontuou Assumpção.