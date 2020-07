A empresa de RH Alcântara Consultoria está procurando profissionais em Anápolis para preencherem 17 vagas de trabalho.

Ao todo, são 11 oportunidades para auxiliar de produção, duas para borracheiro linha pesada, uma para mecânico de sopro PET e PAD e duas para coletor de pneus/motorista.

Para auxiliar de produção os candidatos precisam ter experiência em produção industrial, ensino fundamental completo e é desejável que tenham meio próprio de transporte.

Para borracheiro linha pesada é necessário ensino fundamental completo e experiência com borracharia de truck center. Será um diferencial ter experiência em indústria de recapagem.

Para mecânico de sopro PET e PAD os requisitos são ensino médio completo, formação técnica em mecânica ou mecatrônica, disponibilidade de horário e experiência com máquinas sopradoras PET e PAD.

Já para coletor de pneus/motorista é necessário experiência sólida como motorista, força física para manusear pneus e carteira de habilitação nas categorias C ou D.

Mais detalhes sobre as vagas, como pretensão salarial, atividades a serem desenvolvidas e horários de trabalho, estão disponíveis no Instagram da Alcântara Consultoria.

Interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] até o dia 07 de agosto e colocar o nome do cargo desejado no campo do assunto. Todas as vagas são destinadas para homens.