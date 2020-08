View this post on Instagram

Hoje é um dia especial. Sou filho de Anápolis, tenho orgulho de ter nascido nessa terra que foi fundamental para a criação da nossa capital federal, Brasília, e foi a ponte do desenvolvimento de Goiás. Eu governo com toda essa determinação e força que nós anapolinos temos de sobra. Parabéns, minha querida Anápolis, pelos 113 anos! #OrgulhoDeSerAnapolino #AniversáriodeAnápolis