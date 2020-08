Um jovem de 28 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (31) após ser flagrado furtando carnes no Super Vi da Vila Santa Maria de Nazareth, região Central de Anápolis.

O fiscal do supermercado contou à Polícia Militar que o rapaz é funcionário do açougue e foi visto levando um saco de lixo para fora do estabelecimento, para uma lixeira da casa ao lado.

Desconfiado, o superior foi até o local e perguntou o que estava acontecendo. Ao abrir a sacola, encontrou os pacotes de carne escondidos.

O funcionário, segundo o fiscal, confessou que tinha a intenção de levar os produtos para casa e ainda teria ameaçado o chefe, dizendo que a situação “não ficaria assim” caso fosse preso.

Quando os militares chegaram e foram conversar com o rapaz, perceberam um volume estranho nas roupas dele e encontraram mais peças de carne na cintura e nas botas.

Ao todo, ele havia pego R$ 105 em Filé Mignon, R$ 27,26 em Coxão Mole e R$ 71,73 em Picanha. Se tivesse obtido sucesso no crime, daria um prejuízo de R$ 203,99 ao supermercado.

Ele foi autuado por furto qualificado e ameaça e está à disposição do Poder Judiciário.