Uma edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM) foi publicada nesta sexta-feira (31), aniversário de Anápolis, com a atualização da nota técnica que regulamenta o funcionamento do comércio durante à pandemia.

Conforme o documento, a cidade permanece no grau moderado da matriz de risco, decisão que já havia sido anunciada pelo prefeito Roberto Naves (PP) antes do feriado.

Lojistas do Centro poderão abrir às portas das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Nos bairros os estabelecimentos poderão iniciar o expediente no mesmo horário e encerrá-lo às 18h.

As alterações começam a valer na próxima segunda-feira (03) e põe fim ao escalonamento imposto anteriormente pela Administração Municipal.

Nos finais de semana, as atividades continuam proibidas, com exceção para serviços de alimentação que poderão atender em regime de delivery.

Já o Anashopping e Brasil Park Shopping deverão continuar controlando a entrada de pessoas, respeitando a definição de um cliente por cada 20m² nas lojas e o limite máximo de 500 clientes em todo o centro comercial.

Poderá abrir das 12h às 20h

Comércio Popular: todo tipo de comércio e de prestação de serviços localizados no Centro ( indicado no Anexo IX – Protocolo nº 09 – Aglomeração );

); Shoppings: Anashopping e Brasil Park Shopping, exceto serviços de alimentação que aos finais de semana deverão realizar somente o serviço de delivery;

Mercado Municipal: Deverá seguir o Protocolo Geral e atender apenas a um cliente por vez em cada loja; sendo que, os serviços de alimentação deverão seguir o Anexo IV – Protocolo nº 04 ;

e atender apenas a um cliente por vez em cada loja; sendo que, os serviços de alimentação deverão seguir o ; Comércio ambulante: podem funcionar aqueles que estiverem devidamente cadastrado junto ao órgão municipal e atuem no Centro, como indicado no Anexo IX – Protocolo nº 09 – Aglomeração.

Poderá abrir das 12h às 18h